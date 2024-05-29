Общество

Мурашко отметил снижение числа курильщиков в России

Количество курильщиков сокращается в большинстве регионов России, но актуальной остается проблема курения вейпов - отмечается приобщение молодых людей к этой вредной привычке, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко накануне Всемирного дня без табака.

Всемирный день без табака отмечается ежегодно в последний день весны, пишет РИА Новости.

«Количество курильщиков в большинстве субъектов сокращается, но есть субъекты, где более медленными темпами идет это снижение», - сказал Мурашко.

Он отметил, что российское законодательство сегодня по профилактике курения является самым прогрессивным в мире, это отмечается на всех международных площадках.

При этом актуальной остается проблема потребления никотинсодержащей продукции - вейпов, уточнил министр.

«Мы видим, что, к сожалению, сегодня вовлечение молодых людей, приобщение к вейпам имеет место, поэтому в законодательство тоже сегодня внесены уже ряд изменения. И считаем, что это действительно позволит сохранить здоровье и жизни наших граждан», - подчеркнул Мурашко.