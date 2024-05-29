Общество

В МВД предложили ограничить продажи алкоголя в duty free на внутренних рейсах

МВД предлагает установить предельное количество алкогольной продукции, которое сможет приобрести пассажир в duty free аэропортов. Так ведомство ответило на запрос депутатов на готовящийся к первому чтению законопроект, позволяющий торговлю алкоголем в зонах внутренних вылетов аэропортов.

Ведомство обозначило, что в 2021-2023 годах перевозчики расторгли почти 6,3 тысячи договоров перевозки с пассажирами. Причинами послужили правонарушения и привлечение людей к ответственности по таким статьям КоАПа, как «Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах…», «Появление в общественных местах в состоянии опьянения» и другие, в том числе и по Уголовному кодексу.

Непосредственно с самолетов по инициативе компаний сняли почти 4,9 тысячи человек. Практически все случаи связаны с деструктивным поведением пассажиров, которые привлечены по тем же статьям. Общее количество хулиганств в состоянии опьянения на бортах превышает 11,9 тысячи за этот период.

С учетом этой фактуры МВД предложило главе комитета по экономполитике Максиму Топилину дополнительно проработать механизм продажи спиртного в магазинах duty free на внутренних рейсах, пишут «Известия».

Например, «рассмотреть вопрос об установлении предельного количества алкогольной продукции, разрешенного к приобретению одним пассажиром». Плюс к этом, уверены в МВД, следует лишить покупателей возможности тут же употребить спиртное — например, магазины должны будут упаковывать бутылки в специальные зип-пакеты, которые помешают вскрыть упаковку. Силовики уверены: продажу можно разрешать только тем, кто прибывает в пункт назначения.