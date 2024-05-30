Общество

На 35% вырос спрос на работников в сфере туризма и общепита среди псковских компаний

Аналитики hh.ru проанализировали псковский рынок труда в сфере туризма и общепита и выяснили, что количество вакансий для соискателей увеличилось на 35% по сравнению с предыдущим месяцем.

За май местные работодатели, ищущие персонал в общепите и туризме, опубликовали около трех сотен объявлений. Увеличилось в регионе и количество предложений на подработку в общепите: работники на неполный день требуются теперь на 33% чаще. Кроме того, на 40% чаще теперь можно найти работу в сфере общепита по вечерам или от 4 часов в день.

Выросли и зарплаты. Так, средняя зарплата по сравнению с прошлым годом выросла на 9 тысяч (до 34 тыс. рублей в месяц). Динамика дохода месяц к месяцу тоже есть (+ 1 тысяча в мае по сравнению с апрелем). Поднялся и минимальный доход, который указывается в вакансиях для работников кафе, ресторанов или сферы туризма, – рост составил 5 тыс. рублей (25 тыс. рублей). Максимальный доход в сфере общепита сейчас доходит до 150 тысяч и чаще всего такую зарплату предлагают шеф-поварам.

Больше всего вакансий местные компании сейчас предлагает поварам и пекарям: за месяц спрос на них увеличился на 63%. На втором месте по востребованности у бизнеса в области общепита – администраторы, число предложений для которых стало больше на 100%. На третьем месте по работодательскому спросу – уборщики, потребность местных компаний в них выросла на 38%. Отметим, что с конца апреля заметнее всего вырос спрос на хостес (в 2,5 раза больше новых рабочих мест).