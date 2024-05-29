Общество

Александр Козловский: Вопрос повышения качества Интернета на трассах актуален для Псковской области

В Госдуму внесен законопроект, который позволит расширить зону покрытия Интернетом и связью и повысит их качество на трассах и в расположенных вблизи них малых населенных пунктах. Об этом депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский сообщил в своем Telegram-канале.

В послании Федеральному Собранию президент России поставил задачу организовать доступ к высокоскоростному Интернету по всей стране: как в больших, так и в малых населенных пунктах. Законопроект, в частности, разрешает строить инфраструктуру связи вблизи (в полосах отвода) дорог с учетом габаритов оборудования.

«Возможность размещать оборудование связи вблизи дорог важно не только для комфортного передвижения по ним, но и для работы экстренных служб в случае чрезвычайных происшествий. И что не менее важно – связью будут охвачены жители населенных пунктов, расположенных в зоне действия этого оборудования. Этот вопрос имеет актуальность и для Псковской области», – сказал Александр Козловский.