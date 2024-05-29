Александр Борисов: Наши волонтеры несут благородную миссию служения людям

Делегация волонтеров из Великих Лук с экскурсией побывала в Государственной Думе, а также ознакомилась с экспозицией павильона «АТОМ» на форуме-выставке «Россия». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».
Великолучане в свою очередь поблагодарили Александра Борисова за содействие в возобновлении автобусного сообщения по маршруту «Великие Луки — Витебск».
Фото: пресс-служба «Единой России»
«Для нас это очень важный вопрос. Многие великолучане, и я лично, ездят в Беларусь к родственникам, а у кого-то там дети учатся», — отметила Наталья Багрецова, один из руководителей великолукской делегации, исполнительный секретарь Великолукского городского местного отделения партии «Единая Россия».
Важность этого вопроса отметил и великолучанин Александр Воробьев: его сын учится в Витебском государственном университете имени Машерова.
«Проблему автобусного сообщения необходимо было решить. Мы увидели отклик и с Белорусской стороны, решали вопрос вместе с губернатором Псковской области Михаилом Юрьевичем Ведерниковым», — заключил Александр Борисов.