Общество

Александр Борисов: Наши волонтеры несут благородную миссию служения людям

Делегация волонтеров из Великих Лук с экскурсией побывала в Государственной Думе, а также ознакомилась с экспозицией павильона «АТОМ» на форуме-выставке «Россия». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

«Такие экскурсионные поездки для волонтеров являются своего рода поощрением за их бескорыстный труд и вовлеченность в общественно-политическую жизнь своего города и региона. Они несут благородную миссию служения людям: много делают для поддержки наших участников спецоперации, помогают пожилым великолучанам справляться с хлопотами по хозяйству. Такой труд заслуживают глубокого уважения и признания», — отметил заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, депутат Госдумы от Псковской области Александр Борисов.

Великолучане в свою очередь поблагодарили Александра Борисова за содействие в возобновлении автобусного сообщения по маршруту «Великие Луки — Витебск».

Фото: пресс-служба «Единой России»

«Для нас это очень важный вопрос. Многие великолучане, и я лично, ездят в Беларусь к родственникам, а у кого-то там дети учатся», — отметила Наталья Багрецова, один из руководителей великолукской делегации, исполнительный секретарь Великолукского городского местного отделения партии «Единая Россия».

Важность этого вопроса отметил и великолучанин Александр Воробьев: его сын учится в Витебском государственном университете имени Машерова.

«Проблему автобусного сообщения необходимо было решить. Мы увидели отклик и с Белорусской стороны, решали вопрос вместе с губернатором Псковской области Михаилом Юрьевичем Ведерниковым», — заключил Александр Борисов.