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Общество

Стоимость путевки в детский оздоровительный лагерь в Псковской области выросла на 4,6%

30.05.2024 12:44|ПсковКомментариев: 0

Стоимость путевки в детский оздоровительный лагерь в Псковской области выросла на 4,6%. Об этом директор Центра детского отдыха и оздоровления Псковской области Татьяна Богданова сообщила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Бесспорно, вопрос доступности - один из главных для нас, организаторов детского отдыха. Поэтому мы делаем все, чтобы стоимость путевки не была высокой. Но в этом году в оздоровительных лагерях государственной собственности, областных и муниципальных, стоимость путевки будет от 30 до 35 тысяч. И на 4,6% выросла средняя стоимость путевки в наших оздоровительных учреждениях. Полагаем, что это доступно, поскольку это включает большой комплекс мероприятий, и все оздоровительные лагеря у нас, к сожалению, находятся не на малом расстоянии от населенных пунктов, от городов, и требуется много затрат для обеспечения их работы», - рассказала Татьяна Богданова.

Как и в предыдущие годы правительство региона приняло решение по финансированию программы организации отдыха и оздоровления детей Псковской области. И на эти цели предусмотрены средства, которые позволяют произвести частичную оплату путевок определенным категориям.

«Практически все категории, которые в прошлом году получали льготные путевки, сохранены. Бесплатные путевки у нас получают дети-сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, находящиеся на попечительстве, и дети участников СВО и другие категории, такие как дети из малоимущих семей. Они получают дотацию в размере 95% процентов стоимости путевки. А в этом году еще добавилась одна категория - дети из многодетных семей и дети, которые являются братьями/сестрами участников СВО, пасынки, падчерицы тоже получают 60% льготы. Дети профильных смен получают дотацию 75% стоимости путевки и, естественно, льготы. Льготу получают дети сотрудников оздоровительных лагерей», – добавила Татьяна Богданова.

Теги: #детский лагерь
Источник: Псковская Лента Новостей
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