Дети привыкают к питанию в лагере, многим очень нравится - эксперт

К концу смены дети привыкают и с удовольствием едят в детских оздоровительных лагерях. Об этом директор Центра детского отдыха и оздоровления Псковской области Татьяна Богданова сообщила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Она добавила, что, к сожалению, индивидуального подхода нет, но многие дети к концу смены привыкают к меню.
«Дети привыкают к питанию в лагере, и многим очень нравится. И к концу смены уже ситуация, конечно, иная, нежели в первые дни. У ребенка меняется и отношение, видя, как весь коллектив принимает ту пищу, которая готовится в лагере. Мы получаем очень много положительных отзывов от родителей за такой подход, за то, что ребенок, возвращаясь из лагеря, хотел бы продолжать именно такое питание», – уточнила Татьяна Богданова.