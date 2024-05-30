Общество

Дети привыкают к питанию в лагере, многим очень нравится - эксперт

К концу смены дети привыкают и с удовольствием едят в детских оздоровительных лагерях. Об этом директор Центра детского отдыха и оздоровления Псковской области Татьяна Богданова сообщила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Меню согласовывается в Роспотребнадзоре. Блюда составляются в соответствии с рекомендациями. То есть на сегодняшний день питание полностью соответствует требованиям. К его приготовлению привлечены повара, которые работают в сфере школьного питания. Они являются специалистами и в технологии, и, соответственно, в приготовлении тех блюд, которые определены в данном меню», - рассказала Татьяна Богданова.

Она добавила, что, к сожалению, индивидуального подхода нет, но многие дети к концу смены привыкают к меню.

«Дети привыкают к питанию в лагере, и многим очень нравится. И к концу смены уже ситуация, конечно, иная, нежели в первые дни. У ребенка меняется и отношение, видя, как весь коллектив принимает ту пищу, которая готовится в лагере. Мы получаем очень много положительных отзывов от родителей за такой подход, за то, что ребенок, возвращаясь из лагеря, хотел бы продолжать именно такое питание», – уточнила Татьяна Богданова.