Общество

Обработку территории Локнянского округа против борщевика проведут до 30 июня

Более 600 тысяч рублей потратят на обработку территории Локнянского округа против борщевика. Об этом сообщил глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин в своем Telegram-канале.

«Все чаще получаю жалобы жителей на опасный сорняк. Проблема очевидна, вредоносное растение — боль не только для нашего округа. Распространяется он быстро, но мы делаем все, чтобы его уничтожить. До 30 июня обработаем все территории, где замечен борщевик. На эти цели заложено более 600 тысяч рублей», – рассказал Иван Белугин.

Повторную обработку проведут на самых проблемных участках после второго аукциона. «47,34 га удастся обработать в ближайшее время», – уточнил Иван Белугин.