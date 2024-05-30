Общество

«Любятово» будет угощать гостей ПМЭФ запеченными чипсами из Пскова

Запеченные чипсы из Пскова под брендом Cheesl's смогут попробовать участники Петербургского международного экономического форума — одной из ведущих мировых площадок для делового общения, которая развернется на «Экспофоруме» в начале июня. Как сообщили Псковской Ленте Новостей на предприятии, продукция «Любятово» впервые будет представлена на престижной площадке.

Фото здесь и далее: фабрика «Любятово»

Группа компаний «Черноголовка», куда входит псковская фабрика «Любятово», уже второй раз становится официальным партнером крупнейшего мероприятия. Продукция прошла серию строжайших проверок, в том числе на пищевую безопасность.

Производство запеченных чипсов Cheesl's началось в Пскове в феврале нынешнего года. Запуск новой высокотехнологичной производственной линии потребовал капитальных инвестиций в размере 1 млрд рублей. Были созданы новые рабочие места, мощность завода увеличилась на 30%, тем самым был закреплен его статус как одного из наиболее значимых пищевых производств Псковской области.

Чипсы Cheesl's уже можно увидеть на полках многих магазинов по всей России. В будущем компания планирует их экспорт в страны СНГ и дальнего зарубежья. А участники ПМЭФ смогут попробовать пшенично-картофельные Cheesl's во всех точках питания форума.

Кроме на того, на форуме будет представлено также и печенье Любятово, производимое на заводах в Воронеже и Республике Алтай.

В этом году ПМЭФ пройдет с 5 по 8 июня и состоится уже в семнадцатый раз. Форум проходит под патронажем и при участии президента РФ, является одним из самых масштабных и значимых событий делового мира и обладает статусом ведущей площадки для обсуждения ключевых вопросов экономики. Свои достижения на форуме презентуют крупнейшие компании, органы власти России и других государства, представители регионов.

В прошлом году форум собрал 17000 участников из 130 стран мира. На его полях было подписано более 900 соглашений на сумму свыше 3 трлн 860 млрд рублей. Достигнутые соглашения позволяют двигать вперед деловые проекты, а презентация передовых достижений науки и технологий способствует их продвижению и внедрению.

Реклама: ООО «Любятово». ИНН 3661048688. Erid: 2SDnjeX7Z7w