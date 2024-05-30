Общество

Фотофакт: Элементы колеса начали крепить к опорам будущего аттракциона в Пскове

Элементы колеса начали крепить к опорам будущего колеса обозрения в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Напомним, высота нового колеса обозрения в парке «Волшебная гора» составит 50 метров, масса – 155 тонн. С него будет открываться вид на исторические и новые районы Пскова. Старое колесо, расположенное в Летнем саду, планируют демонтировать.

Общая стоимость строительства парка развлечений превысит 200 млн рублей.

Что из себя будет представлять «Волшебная гора» и насколько Пскову вообще необходим парк аттракционов, ранее рассказал инвестор проекта, руководитель инвестиционной компании «Агентство ипотечного кредитования» Александр Терентьев.

Ранее сообщалось, что схему движения около нового парка развлечений в Пскове планируют изменить, чтобы избежать транспортного коллапса.