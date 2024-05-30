Общество

Дом престарелых в Стругокрасненском округе удерживал деньги умерших постояльцев

Новосельский дом-интернат для престарелых и инвалидов в Стругокрасненском муниципальном округе не передавал выморочное имущество в собственность Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Прокуратура провела проверку и установила, что деньги, оставшиеся на расчетном счете учреждения после смерти постояльцев, не имевших наследников, в собственность Российской Федерации не передавались.

С целью взыскания средств, признающихся выморочным имуществом, прокуратура района в марте 2024 года направила три исковых заявления на общую сумму свыше 10 тысяч рублей. Заявления рассмотрели и удовлетворили, деньги перечислены в счет федерального бюджета.