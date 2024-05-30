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Общество

Товары в салонах Tele2 теперь можно купить в рассрочку от Тинькофф Кредит Брокера

31.05.2024 11:36|ПсковКомментариев: 0

Tele2 совместно с Тинькофф Кредит Брокер запустил возможность приобрести товары в салонах в рассрочку до 36 месяцев. Предложение охватывает весь ассортимент товаров в магазинах оператора. Решение по заявке занимает до двух минут, а договор полностью подписывается онлайн с помощью SMS-кода.

Фото: Tele2

Tele2 и Тинькофф Кредит Брокер, сервис для оформления рассрочек и POS-кредитов покупателям, разработали специальное предложение для клиентов салонов связи оператора. Теперь покупатели смогут продлить оплату покупок без комиссий и переплат.

Приобрести в рассрочку можно будет весь ассортимент товаров в салонах Tele2 (за исключением услуг связи): смартфоны, умные часы и браслеты, наушники и другие аксессуары. Предложение также охватывает оборудование для дома: роутеры, модемы, внутренние и внешние камеры видеонаблюдения «Ростелеком», умные колонки и ТВ-приставки. При покупке оплата растягивается на срок от 3 до 36 месяцев. Оформить рассрочку можно на сумму от 3 000 до 500 000 рублей.

Подать заявку на рассрочку можно в салоне Tele2 в момент покупки. Решение по заявке принимается в течение двух минут. Договор полностью подписывается онлайн с помощью SMS-кода. Договор и график платежей отправляются покупателю на электронную почту. В стоимости рассрочки нет переплат, процентов и других скрытых расходов.

 «Tele2 всегда выступает за доступность технологий для своих абонентов, но современные смартфоны зачастую стоят достаточно дорого. Именно поэтому мы развиваем любые способы снижения единоразовой нагрузки на покупателя и делаем это с надежными и инновационными партнерами на рынке. Такое сотрудничество позволит нам предлагать еще больше качественных смартфонов на наиболее выгодных условиях, а клиентам – пользоваться самыми современными технологиями уже сегодня, без дополнительных трат», – отметил директор Tele2 Ретейл Денис Голещихин.

 «Рассрочки с каждым годом становятся все более популярным решением, позволяющим получить нужный товар сейчас, а оплату растянуть во времени на комфортный срок. С решением от Тинькофф Кредит Брокера покупатели салонов связи Tele2 смогут позволить себе чаще приобретать новые, более современные смартфоны и гаджеты, обновлять технику, не откладывая покупку на потом», – добавил руководитель Тинькофф Кредит Брокера Максим Зайцев.

Тинькофф Кредит Брокер – сервис, который позволяет подключить продажи в рассрочку и кредит для онлайн- и офлайн-бизнеса. В 2023 году Тинькофф Кредит Брокер выдал более 2,1 млн рассрочек и POS-кредитов на общую сумму 100,5 млрд рублей (рост по сравнению с 2022 годом на 76%). Число компаний, подключивших услуги сервиса, в 2023 году увеличилось на 40% – до более чем 200 000.

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Теги: #Tele2
Источник: Псковская Лента Новостей
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