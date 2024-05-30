Общество

Завод «Титан-Полимер» принял участие в молодежной ярмарке вакансий

Псковский завод «Титан-Полимер» принял участие в молодежной ярмарке вакансий. Мероприятие, которое прошло на площадке областного Центра занятости населения по городу Пскову и Псковскому району, посетили учащиеся старших классов, выпускники, студенты колледжей областного центра, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе завода.

Фотографии: завод «Титан-Полимер»

Ярмарка трудоустройства для молодежи – это уникальная возможность найти сезонную или постоянную работу. От специалистов департамента управления персоналом завода «Титан-Полимер» выпускники и студенты узнали о выпускаемой продукции, ключевых моментах развития предприятия, процедуре трудоустройства.

«Мы проводим обучение и переобучение сотрудников за счёт предприятия, выдаем удостоверение о получении новой профессии. Поэтому ждем нынешних выпускников на предприятии в качестве молодых специалистов», - отметила специалист по подбору и развитию персонала завода «Титан-Полимер» Александра Демидова.

В настоящее время на заводе «Титан-Полимер» открыты вакансии рабочих и инженерно-технических специальностей. На производство БОПЭТ пленки требуются операторы и аппаратчики, другие профессионалы.

Отличительной чертой кадровой политики предприятия является то, что завод также принимает студентов для прохождения производственной практики. И многие из них потом начинают здесь свою трудовую карьеру.

Завод «Титан-Полимер» (входит в ГК «Титан») – это производственный комплекс по созданию импортозамещающего и экспортоориентированного производства биаксиально-ориентированных ПЭТ (БОПЭТ) пленок. Завод располагается в особой экономической зоне «Моглино» в Псковском районе.