Общество

При назначении семейной налоговой выплаты будут учитывать детей до 23 лет

Семейная налоговая выплата будет охватывать семьи с двумя и более детьми, в которых воспитываются дети до 18 или до 23 лет, если ребенок учится очно. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на коллегии Минтруда.

Как сообщил накануне Котяков, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума на человека, часть подоходного налога, уплаченного в прошлом году, будет возвращена в форме семейной налоговой выплаты. Выплаченный налог будет пересчитан по ставке 6%, а разница возвращена. Такая мера поддержки будет доступна с 2026 года, она охватит 4 млн семей, в которых воспитываются более 10 млн детей.

«Принципиально важно, что в составе семьи учитываются дети до 18 лет и до 23 лет, если они учатся очно. То есть при расчете среднедушевых доходов в составе семьи будут учитываться студенты, которые обучаются на дневной форме обучения. Новый механизм поддержки наших семей полностью финансируется из федерального бюджета», - сказал он.

Министр подчеркнул, что если в семье работают и отец, и мать, то семейную налоговую выплату смогут получить оба. Проект в ближайшее время будет внесен в Госудуму, пишет ТАСС.