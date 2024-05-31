Общество

Более 40% опрошенных россиян готовы отдать детей на подработку

В России более 40% опрошенных родителей выразили мнение, что подработка детей в летние каникулы формирует правильные финансовые привычки. Это следует из результатов исследования аналитиков финансового маркетплейса «Выберу.ру».

Эксперты выяснили, что 43% опрошенных, имеющих детей от 14 до 16 лет, поощряют их подработку, считая, что это лучший способ научить ребенка на практике основам грамотного распоряжения деньгами. При этом 34% родителей предположили, что подработка на школьных каникулах поможет ребенку сформировать успешную бизнес-карьеру в молодом возрасте, а 14% уверены, что любая работа благотворно влияет на развитие социальных навыков. Только 23% опрошенных не поддерживают подработку, считая, что работа в школьном возрасте негативно влияет на успеваемость и каникулы нужны для того, чтобы по максимуму расслабиться.

Согласно результатам исследования, подавляющее большинство опрошенных граждан, поощряющих подработку детей школьного возраста, уверены, что она должна быть косвенно связана с будущей специальностью ребенка. Так, 34% респондентов отдают детей подрабатывать в фирмы к знакомым или родственникам, чтобы те «набрались опыта», разбирая бумаги, выполняя несложные поручения, связанные с закупкой канцелярии и разбором рабочей почты. 23% респондентов уверены, что подработка для школьников не должна «лишать ребенка детства», они поддерживают инициативы детей, связанные с творчеством. 31% респондентов готовы полностью довериться его выбору. А 12% респондентов уверены, что работа может не всегда поощряться материально, однако всегда должна нести общественную пользу.

«Цифровые сервисы сегодня формируют наш комфорт и облегчают доступ к финансовым операциям. Ребенок с 14 лет может иметь банковскую карту и открыть вклад. Понятно, что эта функция во многих школьниках пробуждает интерес к накоплению собственных средств. И если лет 10 назад был тренд на откладывание карманных денег, теперь ощутимый процент подростков ориентирован на то, чтобы заработать деньги самому. Тем более что возможностей сейчас для этого достаточно много», — сказала директор департамента коммуникационной политики «Выберу.ру» Анна Романенко.

Она выразила мнение, что чем раньше ребенок учится реальным финансовым операциям, тем проще ему будет адаптироваться во взрослом мире. Но при этом стоит выдержать баланс между работой и учебой — распределить нагрузку так, чтобы подработка не влияла на оценки, пишут «Известия».