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Профессия повар: что дает, кому подходит, как получить дистанционно

Повар — специалист, занимающийся приготовлением пищи в различных заведениях, в которых есть кухня и/или помещение для приема пищи. Обязанности повара могут значительно различаться в зависимости от места работы, включая приготовление гамбургеров и пиццы, работу на пищевой линии или в кондитерском цеху, работу на кухне в ресторанах, гостиницах, учебных и детских учреждениях, на вахтах и производственных объектах.

Какие обязанности лежат на поваре

Первое и основное направление работы – приготовление вкусных и питательных блюд согласно рецептам, стандартам индустрии и внутренним стандартам заведения.

Но на этом обязанности поваров не заканчиваются. К ним зачастую относится закупка, хранение и использование продуктов, контроль за их свежестью и качество, поддержание чистоты и порядка на кухне, соблюдение санитарных норм.

Если мы говорим об общепите, то за поваром закрепляется создание и обновлении меню, разработка новых рецептов, оценка вкуса, вида и текстуры блюд, обеспечение их соответствия стандартам заведения.

Если повар имеет соответствующую сферу ответственности повара входит еще обучение и руководство персоналом, наставничество для младших поваров и кухонных работников.

Кому подходит профессия повара

Какие навыки, помимо непосредственной любви к кулинарному делу, в идеале должны быть у ученика, который записывается на курсы обучения и планирует стать поваром?

Если мы говорим о ресторанном деле, то это умение придумывать и воплощать новые идеи в кулинарии, точность и аккуратность в приготовлении блюд. Если в планах у повара быть главным на кухне, то это умение планировать рабочий процесс и управлять временем, способность эффективно взаимодействовать с коллегами.

В любом случае работа на кухне требует много сил и энергии и подразумевает наличие умений работать в условиях высокой нагрузки, мультизадачности и стресса.

Типы профессий повара

1. Шеф-повар, он же главный повар, ответственный за всю кухню, разработку меню и управление командой.

2. Су-шеф, который является помощником шеф-повара, он может заменить шефа в его отсутствие.

3. Повар линии (линейный повар). Это специалист, в том числе начинающий, ответственный за приготовление конкретных блюд или работу на определенном участке кухни.

Есть и более специфические специализации, например, кондитер – повар, специализирующийся на выпечке и приготовлении десертов.

Также специалисты могут делиться на работников горячего и холодного цехов – в первом случае готовятся блюда на плитах, грилях, в духовках, а во втором повара готовят холодные закуски, салаты.

Помните, что есть градация поваров по уровням, категориям, разрядам, которые свидетельствуют о квалификации, мастерстве и профессиональном опыте специалиста.

Преимущества дистанционного обучения для поваров

Дистанционное обучение на повара, в том числе для учеников после 9 и 11 класса, становится все более популярным благодаря своим многочисленным преимуществам:

Заочное обучение можно проходить в удобное для студента время, совмещая с работой или другими обязанностями.

Обучение можно проходить из любой точки мира, что особенно важно для жителей удаленных регионов.

Отсутствие необходимости тратить время и деньги на дорогу до учебного заведения, что особенно удобно для тех, кто уже работает и получает специальность повара в качестве новой профессии.

Использование видеоуроков, онлайн-чатов и виртуальных практических занятий, но состав курса зависит от онлайн-школы.

Многие платные программы дистанционного обучения выдают «корочки», свидетельства, удостоверения, сертификаты, выписки из протоколов и дипломы государственного образца, что подтверждает квалификацию и повышает шансы на трудоустройство.

Дистанционное обучение позволяет получить качественное образование в удобной форме, что особенно актуально для людей с насыщенным графиком и тех, кто хочет совмещать работу и учебу.

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