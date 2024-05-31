Общество

«Фестиваль Движения Первых» проходит в псковском парке

Фестиваль детства и юности «Фестиваль Движения Первых» проходит 1 и 2 июня в России. Мероприятие объединяет детей и взрослых из всех 89 регионов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Центральной площадкой фестиваля в Москве станет ВДНХ. В столичных активностях примут участие 17 представителей Движения Первых из Псковской области. Для ребят подготовлены уличные интерактивные программы, мастер-классы, выставки. Первые примут участие в увлекательных квестах, дискуссиях, деловых играх, образовательных и профориентационных экскурсиях. Их также ждут встречи с общественниками, заслуженными спортсменами, космонавтом, известными артистами, телеведущими и блогерами. Настоящим подарком ребятам в День защиты детей станет яркая концертная программа.

В Псковской области площадки фестиваля будут работать в нескольких муниципальных образованиях.

В Пскове фестиваль пройдет 1 июня в Детском парке. Для гостей будет организовано несколько локаций, каждая из которых будет посвящена отдельному направлению работы. На площадке «Учись и познавай» пройдет викторина знакомства с обществом «Знание». Простые бытовые опыты с объяснением физических явлений покажут сотрудники ПсковГУ в точке «Дерзай и открывай». Письма солдату можно написать на площадке «Благо твори» от ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области. Мастер-класс по тактической медицине проведут специалисты центра «Воин» и юнармейцы в локации «Служи Отечеству».

«Фестиваль Движения Первых станет местом, где каждый ребенок сможет найти свою мечту и проложить маршрут к ее исполнению», - отмечают организаторы фестиваля.

Напомним, «Движение Первых» - это российское движение детей и молодежи, одобренное президентом РФ Владимиром Путиным. Его задача — объединение на добровольной основе детей, молодежи, их родителей, бабушек и дедушек, педагогов. Движение дает возможности найти друзей по интересам, участвовать в мероприятиях, организовывать и запускать свои проекты. Участниками Движения в Псковской области являются более 7,6 тысячи человек.