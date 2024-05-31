Фотофакт: Таблички с историческими названиями улиц появились в Острове

Ливни и грозы надвигаются на Псковскую область

Траты россиян на красоту и фитнес весной выросли на 17% — аналитики

Дмитрий Шахов: Первый год работы фонда «Защитники Отечества» прошел эффективно

Алкоголь не продают в Псковской области в День защиты детей