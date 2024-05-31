Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
экзотика агротуризм
на пороге перезагрузки
Кабельный потенциал
топ заведений для выпускников
ПЭМЗ ищет сотрудников
ENERGY кешбэк-игра
Господин Рейтингомер
обзор
где в Пскове получить права
ковать кадры пока горячо
творог правда и мифы
кадры решают всё
дело ФАПное
чипсы из Пскова на ПМЭФ
выход есть профилактика суицида
 
 
 
ещё Общество 31.05.2024 14:040 Какой будет погода в июне в Псковской области, рассказали синоптики 03.06.2024 10:220 Любовь Алексеева рекомендована на должность председателя Арбитражного суда Псковской области 03.06.2024 09:430 Территории «Михайловского» обработали от личинок комаров 03.06.2024 09:150 У 14% опрошенных жителей СЗФО в телефоне или рабочем компьютере есть 10 и более рабочих чатов 02.06.2024 19:201 Офицеры военного следственного отдела собрали гуманитарную помощь для псковских детей-сирот 02.06.2024 19:000 Вакансии полицейского и полицейского водителя открыты в полиции Великих Лук
 
 
 
Самое популярное 28.05.2024 15:0113 Фонтаносрач 29.05.2024 10:000 Появилось видео досмотра российских школьниц до трусов перед ЕГЭ 29.05.2024 13:122 Осторожно: змеи! 31.05.2024 14:040 Какой будет погода в июне в Псковской области, рассказали синоптики 27.05.2024 10:051 Конструкторское бюро «Раскат» выкупает Дом Седельщикова в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

У 14% опрошенных жителей СЗФО в телефоне или рабочем компьютере есть 10 и более рабочих чатов

03.06.2024 09:15|ПсковКомментариев: 0

Большой опрос жителей СЗФО, проведенный службой исследований hh.ru и компанией Budu, показал, что похвастаться только одним рабочим чатом могут лишь 28% работников. У остальных рабочая переписка активно множится с очень большой скоростью и отнимает часто все рабочее время и выходные дни. 

Итак, исследование рабочей среды трудящихся жителей СЗФО показало, что:

  • по 2-3 рабочих чата в телефоне или на рабочем компьютере есть у 38% опрошенных жителей регионов Северо-Запада;
  • 5-7 чатов насчитали у 20% или у каждого пятого опрошенного;
  • и наконец 10 и более рабочих чатов есть у 14% работников в СЗФО.

Оказалось, что особенно любят плодить рабочие чаты москвичи (по 10 и более сообществ есть у 23%) и петербуржцы (21%). В среднем по стране более 10 рабочих переписок есть лишь у 18% опрошенных россиян. Регионы СЗФО на 3 месте по доле работников, которые вынуждены сидеть сразу в 10 и более рабочих мессенджерах. 

В разрезе профессий:

  • больше всего рабочей переписки в мессенджерах в ходе опроса было найдено у ИТ-специалистов (более 10 чатов есть у 29% представителей), работников образования (20%) и топ-менеджеров (20%);
  • меньше всего (лишь 1 рабочий чат) был обнаружен у транспортников (36%), офис-менеджеров (35%) и производственников (34%).

При этом исследование показывает, что 61% опрошенных в СЗФО тратят на сидение в рабочих чатах 3 и более часов своего рабочего времени. Более того 25% работающих на Северо-Западе вынуждены сидеть всё рабочее время в чатах с коллегами, чтобы быть в курсе всех дел. 

Причем 52% опрошенных работников в СЗФО вынуждены сидеть в рабочих чатах не только ежедневно по несколько часов, но и в свои законные выходные дни. Это самый высокий показатель по стране. Еще 28% сидят в чатах каждый рабочих день, но принципиально туда не заходят на выходных. Еще 20% заглядывают в рабочую переписку в мессенджерах только пару раз в неделю. 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Довольны ли вы вывозом мусора?
В опросе приняло участие 361 человек
03.06.2024, 10:220 Любовь Алексеева рекомендована на должность председателя Арбитражного суда Псковской области 03.06.2024, 10:080 «Беседка»: Детские деревни — SOS. 30 лет в России 03.06.2024, 09:550 Свыше полутора тысяч нарушений пресекли на псковских дорогих за неделю 03.06.2024, 09:430 Территории «Михайловского» обработали от личинок комаров
03.06.2024, 09:300 Эксперт рассказал, как создать надежные пароли в интернете 03.06.2024, 09:150 У 14% опрошенных жителей СЗФО в телефоне или рабочем компьютере есть 10 и более рабочих чатов 03.06.2024, 09:010 Празднества в честь иконы Божией Матери «Умиление» пройдут в Псково-Печерском монастыре 03.06.2024, 08:400 Аналитик объяснил, почему банки начали повышать ставки по вкладам
03.06.2024, 08:210 Глава Рослесхоза рассказал о сокращении пройденных огнем площадей 03.06.2024, 08:000 Созданные с участием искусственного интеллекта изображения покажут на выставке в псковской библиотеке 03.06.2024, 07:400 В России создали устройство для оценки эффективности иппотерапии 03.06.2024, 07:204 Псковская область удерживает 78 место в рейтинге регионов по уровню благосостояния семей
03.06.2024, 07:000 В консервах с печенью трески обнаружили превышение нормы мышьяка 02.06.2024, 22:000 Псковская шахматистка стала бронзовым призёром мега-турнира в Петербурге 02.06.2024, 21:400 Более 40 произведений будет представлено на выставке «Русское слово»️ в Пушкинских Горах 02.06.2024, 21:200 Продолжается разыскиваться пскович с татуировкой и шрамами
02.06.2024, 21:000 Названы пять минусов работы в IT-сфере 02.06.2024, 20:400 Два кроссовера столкнулись на перекрестке Рижского проспекта и улицы Балтийской в Пскове 02.06.2024, 20:200 Турнир по настольному теннису прошел в Пскове 02.06.2024, 20:000 Мужчина предстанет перед судом за попытку дать взятку в долларах сотруднику таможни в Пыталовском районе
02.06.2024, 19:400 Кинолог рассказал, как приучить собаку выражать просьбы 02.06.2024, 19:201 Офицеры военного следственного отдела собрали гуманитарную помощь для псковских детей-сирот 02.06.2024, 19:000 Вакансии полицейского и полицейского водителя открыты в полиции Великих Лук 02.06.2024, 18:400 Автоюрист поделился неочевидным штрафом на 180 тысяч рублей
02.06.2024, 18:200 Предметы из разных губерний России представили на выставке в Пскове 02.06.2024, 18:040 Прихрамывающий мужчина пропал в Великих Луках 02.06.2024, 18:002 Фотофакт: Набережную в Пскове затопило после дождя 02.06.2024, 17:400 Какие напитки нельзя пить в жару, рассказал специалист
02.06.2024, 17:200 Грозы и до +27 градусов прогнозируют в Псковской области 3 июня 02.06.2024, 17:000 Россиянам напомнили о неприятных минусах рассрочки 02.06.2024, 16:410 Сотрудники полиции провели какими навыками владеют участники псковского велопарада 02.06.2024, 16:200 Псковские следователи подарили подарки оказавшимся в трудной жизненной ситуации детям
02.06.2024, 16:000 Врач предупредила об опасном свойстве напитка шорли 02.06.2024, 15:400 Вышел в свет новый путеводитель по Пушкинскому Заповеднику  02.06.2024, 15:200 Забег среди дошколят провели в Пскове 02.06.2024, 15:000 Островские врачи обучили детей навыкам оказания первой медицинской помощи
02.06.2024, 14:401 Эксперт рассказал о консолидации Центробанка и силовиков в борьбе с мошенниками 02.06.2024, 14:193 Около 600 участников стартовали на Велопараде в Пскове 02.06.2024, 14:002 Ежегодная акция - «ГАИ против: ни дать, ни взять!» прошла в Пскове 02.06.2024, 13:400 Грозы и ливни ожидаются на территории Псковской области во второй половине дня 2 июня
02.06.2024, 13:200 Более полутора миллионов рублей лишились жители Псковской области после общения с неизвестными лицами 02.06.2024, 13:000 Мужчина без ключей завел автомобиль в Великих Луках и лишился свободы 02.06.2024, 12:511 Псковский губернатор вручил многодетной семье сертификат на приобретение жилья 02.06.2024, 12:410 Всероссийский хоровой фестиваль пройдет в Пскове
02.06.2024, 12:200 Псковские фельдшеры стали призерами соревнований в республике Коми 02.06.2024, 11:590 Land Cruiser и Chevrolet столкнулись на Октябрьском проспекте в Пскове 02.06.2024, 11:400 Российский футбольный союз подписал соглашение о сотрудничестве с Великолукской академией физической культуры 02.06.2024, 11:380 Президент федерации футбола Псковской области принимает участие в московской конференции
02.06.2024, 11:200 Фотофакт: Таблички с историческими названиями улиц появились в Острове 02.06.2024, 11:000 Стали известны главные поставщики мороженого в Россию 02.06.2024, 10:400 Безработный житель Куньинского района незаконно зарегистрировал иностранца 02.06.2024, 10:201 Фестиваль «Безопасный город» состоялся в Пскове
02.06.2024, 10:000 Событие: в «Михайловском» открыли уникальный выставочный проект «Эмоции природы, природа эмоций»  02.06.2024, 09:400 Великолучанин нарушил установленные требования и лишился свободы 02.06.2024, 09:200 Псковская станция скорой помощи принимает участие в соревнованиях в Сыктывкаре 02.06.2024, 09:000 В Госдуме назвали виды работ, к которым нельзя привлекать подростков
01.06.2024, 22:000 Сотрудники себежской колонии провели для детей экскурсию в кинологический городок 01.06.2024, 21:410 Три человека пострадали в результате опрокидывания Mitsubishi на дороге Остров - Новоржев 01.06.2024, 21:400 Росгвардейцы участвовали в Кубке губернатора Псковской области по стрельбе 01.06.2024, 21:350 Водителя госпитализировали после наезда на дерево в Великолукском районе
01.06.2024, 21:200 Исполнилось 180 лет со дня рождения художника Поленова, картины которого есть в Псковском музее 01.06.2024, 21:000 Единое пособие на ребенка начнут назначать по-новому 01.06.2024, 20:586 Спецтехника из Смоленска прибыла в Псков для вывоза ТКО 01.06.2024, 20:500 Автомобиль вылетел в кювет в результате ДТП на Завеличье
01.06.2024, 20:460 Игорь Иванов: Мы живем и строим будущее ради детей 01.06.2024, 20:400 Около 200 мальчиков и девочек собрал в Пскове праздник детского фонда 01.06.2024, 20:390 Мастер-класс по воркауту провели в псковской «Детской деревне-SОS»  01.06.2024, 20:300 Потопы произошли в торговом центре и в доме на Завеличье
01.06.2024, 20:200 Бесплатные пригласительные можно получить на музыкальный фестиваль в Изборске 01.06.2024, 20:180 Коммунальные службы устраняют последствия урагана в Пскове 01.06.2024, 20:140 Алексей Наумец поблагодарил за работу сотрудников фонда «Защитники Отечества» 01.06.2024, 20:010 Умер российский океанолог, депутат Госдумы Антон Чилингаров
01.06.2024, 20:000 Судимая жительница Локни сядет в тюрьму за тайный переезд 01.06.2024, 19:480 «Все плывут»: улицы Пскова затопило ливнем 01.06.2024, 19:400 Массовые проверки проведут сотрудники Госавтоинспекции в Пскове 01.06.2024, 19:230 Дерево упало на дорогу и ЛЭП на Крестовском шоссе
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru