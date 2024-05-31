Общество

Псковичи назвали самые «скучные» профессии

В рейтинг самых «скучных профессий» жители Пскова включили охранников и бухгалтеров. Самая интересная работа, по мнению псковичей, у инженеров и врачей. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

На первом месте в списке самых скучных — профессия охранника, ее назвали 14% жителей Пскова. На втором месте — бухгалтеры с 11% голосов. Любой офисный труд считают унылым и навевающим тоску 7% опрошенных. Каждый двадцатый уверен, что чаще всех скучают на работе продавцы. 4% считают самой безрадостной профессию сторожа, 3% — вахтера, эти виды работ родственны охранной деятельности, лидеру рейтинга скучных. Еще по 2% респондентов уверены, что уныл труд архивариусов и библиотекарей.

Любая работа скучна, если она нелюбимая, считают 6%. В противовес им каждый девятый уверяет, что скучных профессий быть не может.

В рейтинге самых интересных видов деятельности первое место поделили ИТР и врачи (по 7% голосов). Причем в числе инженеров чаще назывались строительные специальности, докторов — хирургия. По 6% горожан считают самыми интересными профессии дизайнера, тревел-блогера, космонавта и ученого. По 3% — учителя и программиста. По 2% назвали увлекательными профессии водителя за возможность побывать во многих местах, менеджера по туризму, актера и юриста. Мнения о том, что интересна любая творческая профессия, придерживаются 2%, любая работа по душе — еще 7%.

Мужчины и женщины зачастую оценивают профессии по-разному. Представители сильного пола чаще называли скучной охранную деятельность и любой офисный труд, а женщины — профессии бухгалтера и архивариуса. Мужчины чаще уверены в увлекательности инженерных специальностей и космонавтики, женщины — медицины и научно-исследовательской работы.