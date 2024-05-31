Общество

Травматолог дал советы по выбору велосипеда и роликов

Катание на велосипедах и роликовых коньках — крайне полезный для организма вид физической активности. Однако важно правильно выбрать инвентарь, а также соблюдать меры безопасности, рассказал врач-травматолог Скандинавского центра здоровья Кирилл Птицын.

«Катание на велосипеде и роликовых коньках — отличный способ поддерживать физическую форму. Эти виды спорта помогают укрепить мышцы, улучшить координацию движений, а также способствуют работе сердечно-сосудистой системы. Однако, прежде чем заниматься велоспортом или роллерблейдингом, стоит учитывать состояние своего организма — данные активности влияют на крупные суставы нижних конечностей, поэтому людям, страдающим дисплазией сустава или остеоартритом, необходимо быть крайне внимательными и не заниматься спортом через боль», — указал специалист.

По его словам, чтобы избежать травм необходимо предпринять несколько профилактических мер. В частности, регулярно выполнять разминку, которая поможет разогреть связки и подготовить суставы к нагрузке. Лучше всего делать это регулярно, даже если катание в ближайшее время не планируется, пишут «Известия».

«Даже при хорошей физической подготовке не исключены несчастные случаи. Поэтому отличным помощником от травм станет индивидуальная защита — щитки, ортезы, амортизирующие накладки и шлемы. Также важно соблюдать базовые правила катания на велосипедах и роликах», — отметил он.

Не нужно превышать скорость, увеличивая риск потери управления. Следует проявлять активность, согласно опыту — чрезмерная нагрузка опасна для суставов так же, как и падения или удары. Не стоит отклоняться назад и не выпрямлять ноги в коленных суставах полностью — такое положение неестественно для тела в движении на велосипеде и роликовых коньках, а значит, несет риск травм.

«При выборе роликов или велосипеда многие ошибочно отдают предпочтение самым дешевым вариантам — ведь, казалось бы, разница невелика. При этом для велосипедов важное значение имеет материал. При выборе стоит опираться на его прочность и его вес. Так, велосипеды из стали тяжелее и не отличаются прочностью, но при этом достаточно дешевые. Алюминиевые велосипеды еще менее прочные, но не подвержены коррозии и легче по сравнению со сталью. Титан прослужит дольше, но и стоить будет дороже, так же как и карбоновый велосипед, отличающийся своей легкостью», — объяснил врач.

Размер велосипеда напрямую влияет на положение тела человека во время поездки — при несоответствии транспорта росту могут возникнуть боли в спине, пояснице и суставах нижних конечностей. Опираться следует на рост: при показателях 150–165 см размер рамы должен составлять примерно 16 дюймов, а при росте 165–180 — 18 дюймов.

Амортизация — обязательная составляющая велосипеда, владелец которого заботится о здоровье своего скелета. Выбирайте инвентарь либо с пружинной, либо с пружинно-эластомерной амортизацией — оба вида способны поглощать сильные удары, но второй также реагирует на незначительные вибрации.

За нагрузку на коленные суставы во время катания на велосипеде отвечают переключатели передач. Сегодня существует два вида переключателей — перекидка и «планетарка». Рекомендовано отдать предпочтение второму варианту.

«Для многих окажется сюрпризом, что роликовые коньки бывают мужскими и женскими. Дело в том, что для мужчин ролики делают более широкими, а высота кафа обычно выше, чем у женских. Это связано со строением стоп и икроножных мышц — у мужчин стопы более массивные, а икры расположены выше, чем у женщин. Соответственно, для женщин ролики изготавливаются с более узкой посадкой стоп, а каф расположен ниже, чтобы не натирать ноги в зоне икр», — отметил травматолог.

По его словам, для комфортной езды можно выбрать фитнесовые и городские ролики — именно они подойдут как начинающим, так и активным роллерам.

«Стоит обращать внимание на размер колес и их жесткость. Для новичков рекомендуется выбирать жесткость 78А-80А и диаметр 76–80 мм. Меньший диаметр не подходит для скоростных поездок, а меньшая жесткость колес снижает степень сцепления с дорогой», — подытожил Птицын.