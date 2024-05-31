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Общество

Надежда Васильева: Практики псковского филиала «Защитников Отечества» заимствуют другие регионы

03.06.2024 20:01|ПсковКомментариев: 0

Руководитель регионального филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Надежда Васильева доложила губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову о работе организации за первый год. Встреча прошла в понедельник, 3 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

За год в филиал фонда обратились более 5 тысяч граждан, всего в работу принято свыше 8 тысяч обращений, из которых более 93% рассмотрено, остальные требуют длительного решения и находятся в работе, сообщила Надежда Васильева. «Эти цифры подтверждают, что открытие фонда — своевременное важное решение, которое оценили участники и ветераны специальной военной операции, а также члены их семей», — отметила она.

Руководитель филиала проинформировала, что за год в Псковской области сформировалась дружная команда из 55 социальных координаторов, в их числе есть ветераны СВО, жены и вдовы. «Наши специалисты не просто большие профессионалы, это неравнодушные люди, которые помогают ребятам вернуться к мирной жизни, восстановиться после боевых действий. За год мы стали одной дружной и сильной семьей, всех членов которой объединяет желание помогать», — отметила Надежда Васильева.

Она также рассказала об основных направлениях деятельности филиала и зарекомендовавших себя форматах работы. Так, подопечные региона оценили подход региональных специалистов к вопросам медицинского и социального сопровождения раненых участников спецоперации: в фонде предоставляется бесплатный прокат средств реабилитации. Большой популярностью пользуются также встречи с правозащитниками — представителями адвокатских и нотариальных палат региона и прокуроров различных структур. Кроме того, ветераны СВО и члены их семей активно пользуются площадкой «Работа в России». Здесь можно пройти переобучение и получить дополнительное образование. Более 100 семей получили в центре духовную помощь и психологическую поддержку на еженедельных встречах с представителями Псковской епархии.

Большое внимание сотрудники филиала уделяют работе с детьми. С июля 2023 года здесь действует институт наставничества - еженедельно проходят различные мастер-классы, спортивные мероприятия, исторические квесты, направленные на передачу жизненного и человеческого опыта участников СВО молодому поколению. За год проведено почти 50 таких мероприятий, объединивших более 600 детей. Еще свыше 8,5 тыс ребят приняли участие в патриотических мероприятиях, реализованных в том числе совместно с Ассоциацией ветеранов СВО Псковской области.

Практики региона по медицинскому сопровождению, духовной поддержке, а также патриотическому воспитанию молодежи вошли в число лучших в стране и сейчас транслируются в работе филиалов других регионов России, отметила руководитель филиала. Надежда Васильева поблагодарила Михаила Ведерникова и правительство региона за системную и адресную помощь ветеранам СВО, участие в решении сложных вопросов.

Глава региона, в свою очередь, выразил признательность команде филиала фонда за работу. «Знаю, что фонд на хорошем счету в федеральном центре. Один из лучших в стране», — подчеркнул он.

Напомним, Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» был создан по инициативе президента РФ для поддержки участников специальной военной операции. Псковский филиал был открыт 30 мая 2023 года одним из первых в России. Фонд работает в режиме «одного окна». Его основная задача — максимально оперативно и в полном объеме оказывать всю необходимую помощь и меры поддержки ветеранам боевых действий и их семьям.

Источник: Псковская Лента Новостей
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