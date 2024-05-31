Общество

Домашних животных в России намерены пронумеровать

Правительство подготовило ответы на вопросы фракций по мотивам отчета кабмина в Госдуме, который состоялся в апреле. Партия «Справедливая Россия — За правду» отметила, что в ГД достаточно часто вносят инициативы по учету домашних животных, это основной механизм ответственного обращения с животными, по мнению депутатов.

В правительстве за этот вопрос отвечает Минприроды, хотя непосредственно регистрация животных относится к компетенции Минсельхоза, в итоге этот вопрос «не решается годами». Депутаты уточняют, возможно ли по этой теме дать поручение министерству природы.

Кабмин в своих ответах отметил, что уже есть необходимые поручения президента и правительства в адрес Минприроды: ведомство «прорабатывает механизм учета домашних животных на территории РФ». В министерстве сказали, что законопроект, который «предусматривает ведение учета питомцев, разработан». Его цель — устранить правовой пробел в вопросах обращения с домашними животными, сократить популяцию питомцев без владельцев и упростить поиск пропавших, пишут «Известия».

Согласно новеллам законопроекта, пояснили в Минприроды, владелец будет передавать сведения о питомце во ФГИС в области ветеринарии, где для него заведут карточку и присвоят уникальный буквенно-цифровой идентификационный номер. Понадобится ли маркировать непосредственно животное и будет ли учет обязательным или добровольным инструментом, пока неясно.