Общество

Мошенники совершают до 20 млн звонков россиянам за сутки

Ситуация с телефонным мошенничеством в начале 2024 года стала критической, заявил зампред правления «Сбера» Станислав Кузнецов.

«Ежедневно мошенники совершают до 20 млн звонков россиянам в сутки. Такого масштаба атак на наших граждан не было никогда», — заявил он.

По словам Станислава Кузнецова, примерно в одном случае из 100 люди верят телефонным мошенникам. То есть порядка 200 тысяч граждан в сутки могут попадаться на их обман. Что касается общего объема краж — ведомства приводят разные цифры.

«Если в ЦБ сообщают о 16 млрд рублей, которые украли мошенники в прошлом году, то МВД называет цифру в десять раз больше — 157 млрд. По оценкам "Сбера", в 2023 году мошенники украли у россиян более 250 млрд рублей», — оценил Станислав Кузнецов.

По данным «Сбера», в мошеннических колл-центрах на Украине работает несколько сотен тысяч человек. Каждый из них может зарабатывать порядка $3 тысяч в месяц. Это огромная циничная индустрия, сообщил Станислав Кузнецов. Прежде всего — речь о городе Днепр, пишут «Известия».

«По данным "Сбера", количество этих колл-центров уменьшилось примерно в 2,5 раза. Сейчас на Украине против россиян работает порядка 350-400 мошеннических колл-центров, ранее их было около тысячи», — уточнил Станислав Кузнецов.

Уровень их технической оснащенности, эффективность используемых сценариев работы с людьми, масштабы проникновения и вывода денег значительно увеличились, добавил он.