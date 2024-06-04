Общество

Псковские предприятия отправили на экспорт девять тысяч тонн животноводческой продукции

410 партий животноводческой продукции весом 9,15 тысячи тонн отправили на экспорт сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора за пять месяцев текущего года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Псковские предприятия-производители отправили на экспорт 310 партий замороженного мяса и мясосырья общим весом 8,6 тыс. тонн во Вьетнам, Китай и Гонконг, 71 партию охлажденной и мороженой рыбы- и рыбопродукции в количестве 114,8 тонн в Эстонию и Литву,

26 партий рыбных консервов в количестве 411 тонн в Азербайджан и Грузию.

Кроме того, в Чили было отправлено три партии рыбьего жира весом 55,2 тонны. За аналогичный период прошлого года на экспорт было отправлено 308 партий шесть тысяч тонн подконтрольных товаров, следовательно, объем экспорта с территории Псковской области в 2024 году увеличился на 51%.

В ходе оформления экспортных ветеринарных сертификатов должностные лица ведомства убедились, что товары полностью соответствуют ветеринарно-санитарным требованиям и нормам безопасности стран-импортёров.