Общество

Присвоение помощникам псковских омбудсменов чинов советников госслужбы обсудили в Собрании

Помощникам уполномоченных по правам человека, по правам ребенка и по защите прав предпринимателей в Псковской области начнут присваивать классные чины «Советник государственной гражданской службы Псковской области 1, 2 и 3 класса». Соответствующий проект закона рассмотрели депутаты Псковского областного Собрания в ходе заседания комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания 4 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В соответствии с законом Псковской области «О государственной гражданской службе Псковской области» гражданскому служащему присваивается классный чин гражданской службы Псковской области. Классные чины гражданской службы присваиваются гражданским служащим персонально, с соблюдением последовательности, в соответствии с замещаемой должностью гражданской службы, а также с учетом профессионального уровня, продолжительности гражданской службы в предыдущем классном чине и в замещаемой должности гражданской службы.

Должности категории «помощники (советники)» относятся к ведущей группе должностей гражданской службы. Предлагается внести изменение в закон Псковской области «О присвоении и сохранении классных чинов государственной гражданской службы государственным гражданским служащим Псковской области», установив, что помощникам уполномоченных присваиваются классные чины «Советник государственной гражданской службы Псковской области 1, 2 и 3 класса».

«Это изменения в связи с тем, что мы взяли под свое крыло уполномоченных и их помощников», - подвел итог доклада председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов.

«А наших помощников, советников депутатов это касается?» - поинтересовался вице-спикер Собрания Александр Братчиков.

Алексей Севастьянов ответил, что для помощников депутатов такие нормы в законе уже есть.

«А стаж помощникам учитывается, или он начинается заново?» - спросил депутат Петр Алексеенко.

«Нет, класс был у одного из трех помощников. Теперь он, получается, второй класс. А двоим из трех надо еще поработать», - сказал Алексей Севастьянов.