Общество

Изменение мер поддержки для родителей тройни рассмотрел профильный комитет Собрания

Меры поддержки для родителей тройни планируют изменить в Псковской области. Соответствующие изменения рассмотрели депутаты в ходе заседания комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания 4 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Изменения касаются соцподдержки многодетных. Мы предлагаем изменить меру поддержки, которую предоставляем при рождении тройни», - рассказала председатель комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева.

Раньше таким семьям выдавали сертификат на приобретение жилого помещения, если у семьи есть жилищная и финансовая нуждаемость. Теперь предлагается убрать требование о финансовой нуждаемости (доходы ниже прожиточного минимума).

«Если у семьи есть жилье площадью 400 квадратных метров, и родили тройню, мы им сертификат тоже дадим?» - спросил председатель профильного комитета Собрания Игорь Дитрих.

«Нет, у нас остается требование в плане жилищной нуждаемости. Семья будет признана нуждающейся, если на каждого человека в семье приходится менее 18 квадратных метров», - ответила Ольга Евстигнеева. В таком случае родителям тройни теперь будут предоставлять сертификат на приобретение жилого помещения, даже если доходы семьи выше прожиточного минимума.

Закон не будет иметь обратной силы.