Общество

Порядок учета алиментов при назначении пособия на ребенка разъяснили псковичам

1 июня вступили в силу изменения, которые регламентируют порядок учета алиментов при назначении единого пособия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения Социального фонда России по Псковской области.

«Если после расторжения брака алименты установлены судом, то они будут учитываться по объему фактически поступивших средств. Эти данные заявитель может указать самостоятельно, если исполнительное производство по решению суда не возбуждено, — рассказала управляющий отделением фонда Наталья Мельникова. — Если решение суда было передано в службу судебных приставов, то отделение СФР получит эти данные самостоятельно».

Если алименты установлены на основании нотариального соглашения, то они учитываются в размере, указанном в соглашении, но не менее предусмотренных Семейным кодексом минимальных гарантий, применяемых к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ).

На одного ребенка учитывается не менее четверти МРОТ (4810 рублей), на двоих детей — треть МРОТ (6414 рублей) и половина МРОТ (9621 рубль) на трех и более детей. Величина МРОТ в 2024 году составляет 19 242 рубля.

Аналогичный подход используется и в случае, когда алименты установлены на основании устной договоренности между родителями или же никак не оформлены — при расчете среднедушевого дохода будет учитываться сумма, указанная в заявлении, но не меньше минимальных гарантий, предусмотренных Семейным кодексом.

«Например, мама указала, что ежемесячно получает на ребенка алименты в размере 4 тысячи рублей (при этом нет судебного решения или исполнительного листа, подтверждающего этот размер), то в доход ей будет учтена сумма алиментов в размере 1/4 МРОТ — 4810 рублей», — разъяснила Наталья Мельникова.

Добавим, что с июня 2024 года не будут учитываться трудовые доходы детей, если в расчетном периоде им было меньше 18 лет, и они не менее 6 месяцев расчетного периода учились в школе, ссузе или вузе по очной форме. При этом факт обучения нужно будет отметить галочкой в заявлении на единое пособие и подтвердить справкой из учебного заведения. Важно отметить, что новые правила не распространяются на доходы детей от самозанятости — они по-прежнему будут учитываться при расчете среднедушевого дохода.

С подробной информацией об установлении единого пособия можно ознакомиться здесь. Телефон контакт-центра отделения СФР по Псковской области: 8 800 00 200 98.