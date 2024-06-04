Общество

Юношей из Псковской области приглашают на обучение в Академию Росгвардии

В 2024 году в Санкт-Петербурге сформирована Военная ордена Жукова академия войск национальной гвардии Российской Федерации и расширен набор на обучение курсантов на три факультета: артиллерийский, командный и военно-политической работы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Выпускники Академии Росгвардии назначаются в подразделения, обеспечивающие общественную безопасность, охрану важных государственных объектов и другие задачи, стоящие перед Росгвардией.

С момента сформирования в 1944 году вуз подготовил более 33 тыс. офицеров, 13 из которых стали Героями Советского Союза и Российской Федерации. С золотой медалью вуз окончили – 299 человек, с отличием – почти 2,5 тыс. человек.

Дополнительную информацию можно узнать на сайте образовательного учреждения, а также в региональном управлении Росгвардии по телефону: 8112-73-43-13.