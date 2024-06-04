Общество

Продлён приём заявок на премию «Мы вместе-2024»

Продлён приём заявок на премию «Мы вместе-2024», ещё есть шанс зарегистрироваться. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре молодёжи и общественных инициатив Псковской области.

Административный корпус премии продолжает принимать и обрабатывать ежедневно из всех регионов заявки и черновики заявок, поэтому принято решение продлить заявочную кампанию до 10 июня, чтобы каждый успел заявить о себе и своих достижениях.

Дополнительное время — это последний шанс сделать большой шаг в развитии своих проектов и инициатив, заручиться поддержкой федерального уровня. А для тех, кто уже начал оформлять черновик — возможность завершить его и проверить соответствие требованиям, отметили в центре.

Премия «Мы вместе» — это большое сообщество лидеров социальных изменений, которое растет из года в год. Благодаря поддержке премии сотни участников получили национальное признание, прошли обучение в лучших образовательных центрах страны, приняли участие в федеральных форумах, начали путешествовать и нашли единомышленников и партнеров со всех уголков страны.