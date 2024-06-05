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Общество

ВТБ откроет офисы в Луганске, Донецке и Мариуполе

05.06.2024 09:44|ПсковКомментариев: 0

ВТБ расширяет географию офисной сети. В июле банк откроет два новых отделения в Луганске, а до конца года планирует начать обслуживание клиентов в Мариуполе и Донецке. Об этом в преддверии ПМЭФ-2024 сообщил президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

«ВТБ там, где наш клиент. Сегодня мы идем к нашим клиентам в новые регионы. Уже принимаем на работу персонал, начали обслуживание клиентов в местном МФЦ, а с июля предложим полноценный набор финансовых продуктов и сервисов ВТБ, в том числе по зарплатным проектам, сначала в Луганске, а следом – в Донецке и Мариуполе», – сказал президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.

Офисы будут обслуживать и розничных клиентов, и представителей малого и среднего бизнеса.

Теги: #ВТБ
Источник: Псковская Лента Новостей
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