Общество

Повторную противоклещевую обработку провели на Поэтической поляне в «Михайловском»

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» вчера, 4 июня, провели повторную противоклещевую обработку. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе музея со ссылкой на заместителя директора Пушкинского Заповедника по развитию и продвижению Екатерину Дмитриеву.

Фотографии предоставлены музеем-заповедником «Михайловское».

В вечернее время, когда в музее менее всего посетителей, от опасных насекомых была полностью обработана Поэтическая поляна близ мемориальной усадьбы «Михайловское», всего порядка 8 гектаров. Предварительно, за несколько дней до запланированного санитарного мероприятия, почти на всей её площади была выкошена трава, где могли бы укрываться насекомые.

Напомним, что первая дезинсекция в музее была выполнена в конце апреля — начале мая; кроме того, на прошлой неделе территории «Михайловского» обработали от личинок комаров.

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Работы, направленные на борьбу с опасными для человека кровососущими на территории Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» проводят сотрудники филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области в Опочецком, Красногородском, Пушкиногорском, Новоржевском, Пыталовском районах».