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Общество

Начинается видеотрансляция программы «Анализируй этно»: Фабрика ненависти приглашает на работу

05.06.2024 12:05|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Анализируй этно», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

На этот раз ведущая Ольга Миронович предлагает поговорить о том, куда доводит ненависть к тем, кто от нас чем-то отличается, например, шириной ноздри, и попробует выяснить, кто и почему наживается на человеконенавистничестве. А разобраться в этом поможет сегодняшний гость студии - краевед, бывший сотрудник Псковского музея-заповедника, бывший лектор The Jewish Agency for Israel, участник проекта «Клеймс» Олег Фёдоров.

Трансляция завершена.

Теги: #Анализируй этно #ПЛН FM
Источник: Псковская Лента Новостей
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