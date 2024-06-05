Общество

Начинается видеотрансляция программы «Анализируй этно»: Фабрика ненависти приглашает на работу

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Анализируй этно», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

На этот раз ведущая Ольга Миронович предлагает поговорить о том, куда доводит ненависть к тем, кто от нас чем-то отличается, например, шириной ноздри, и попробует выяснить, кто и почему наживается на человеконенавистничестве. А разобраться в этом поможет сегодняшний гость студии - краевед, бывший сотрудник Псковского музея-заповедника, бывший лектор The Jewish Agency for Israel, участник проекта «Клеймс» Олег Фёдоров.

Трансляция завершена.