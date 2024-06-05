Общество

Помощникам псковских омбудсменов будут присваивать чины советников госслужбы

Помощникам уполномоченных по правам человека, по правам ребенка и по защите прав предпринимателей в Псковской области будут присваивать классные чины «Советник государственной гражданской службы Псковской области 1, 2 и 3 класса». Соответствующие изменения депутаты согласовали на сессии областного Собрания 5 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

В соответствии с региональным законом «О государственной гражданской службе Псковской области» гражданским служащим присваивают классный чин гражданской службы Псковской области. Классные чины присваиваются персонально, с соблюдением последовательности, в соответствии с замещаемой должностью гражданской службы, а также с учетом профессионального уровня, продолжительности гражданской службы в предыдущем классном чине и в замещаемой должности гражданской службы.

Должности категории «помощники (советники)» относятся к ведущей группе должностей гражданской службы. Согласно принятым изменениям, помощникам псковских уполномоченных будут присваивать классные чины «Советник государственной гражданской службы Псковской области 1, 2 и 3 класса».

Напомним, на сессии 27 февраля депутаты Псковского областного Собрания приняли решение о создании аппаратов региональных уполномоченных по правам человека, по правам ребенка и по защите прав предпринимателей.