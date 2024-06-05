Общество

Минобрнауки РФ планирует закрепить сдачу ЕГЭ по профильному предмету для поступающих в педагогические вузы

Минобрнауки РФ планирует со следующего года ввести обязательный ЕГЭ по профильному предмету при приеме в педагогические вузы, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

«Назрели изменения в системе ЕГЭ при приеме на программы высшего педагогического образования», - сказал Фальков на заседании Совета Федерации в среду.

Он пояснил, что «сегодня, к сожалению, педагогические вузы и факультеты, принимая абитуриентов на программы подготовки (...), могут не устанавливать ЕГЭ по соответствующим предметам», пишет «Интерфакс».

«Мы считаем, что со следующего года надо закрепить в качестве обязательного экзамена для абитуриентов (ЕГЭ) по профильным предметам», - сказал министр.