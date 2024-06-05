Общество

Почти 6 тысяч кошек и собак привили от бешенства в Псковской области

В первом квартале текущего года в Псковской области вакцинировали от бешенства 5762 домашних кошек и собак. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил председатель областного комитета по ветеринарии Валерий Удалов.

Кроме того, для иммунизации диких животных за указанный период было разложено 138 тысяч доз антирабической вакцины. Специальные лакомства с ампулами внутри ежегодно раскладывают в лесных угодьях Псковской области сотрудники ветслужбы совместно с охотоведами.

Всего в плане на 2024 году привить 21 тысячу домашних кошек и собак, а также разложить 400 тысяч доз препарата для диких животных.

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Напомним, бесплатно привить питомца можно на Псковской городской станции по борьбе с болезнями животных по адресу: улица Николая Васильева, дом 36а. Станция также организует выездные вакцинации. По договоренности с управляющими компаниями специалисты выезжают в микрорайоны города.

В этом году в Псковской области выявлено три случая бешенства, два из них — у бездомных кошки и пса, один — у енотовидной собаки. В 2023 году в регионе зафиксировали 9 заражённых животных, в 2022 году - 19.