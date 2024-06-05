Общество

Пушкиногорец оплатил полуторамиллионный долг по алиментам выплатой за ранение в зоне СВО

Житель Пушкинских Гор оплатил задолженность по алиментам, когда судебные приставы возбудили в отношении него уголовное дело по статье 157 УК РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

В отношении мужчины было два исполнительных производства о взыскании алиментных платежей на двоих детей. Общая сумма задолженности составила более 1,5 млн рублей. В рамках исполнительных производств приставы применили к должнику весь комплекс мер принудительного исполнения.

Ранее мужчину привлекали за неуплату алиментов к административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ. По решению суда ему назначили 60 часов обязательных работ, однако должник не предпринял никаких мер и не погасил задолженность. Тогда в отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ. Ему грозило наказание в виде исправительных работ на срок до одного года, принудительных работ на тот же срок, ареста на срок до трех месяцев, либо лишения свободы на срок до одного года.

Понимая неминуемость наказания, мужчина решил добровольно отправиться в зону специальной военной операции. Там его ранили, мужчина получил выплату от государства. Деньги, полученные за ранение, он направил детям и погасил задолженности.