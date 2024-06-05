Общество

Делегация Псковской области принимает участие в агрофоруме «Белагро» в Минске

Делегация Псковской области принимает участие в Международной специализированной выставке «Белагро-2024», которая в эти дни проходит в Минске на площадке выставочного центра Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий Камень». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фотографии предоставлены пресс-службой правительства Псковской области

Передовые достижения в области машиностроения, новинки средств защиты растений, селекции, семеноводства и агрохимии будут представлены в столице Беларуси по 9 июня.

В состав делегации вошли почти 40 представителей региона. Это руководители и специалисты Комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области, специалисты Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, руководители и специалисты сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, а также руководители и преподаватели Великолукской ГСХА и Псковского агротехнического колледжа.

Представители Псковской области приняли участие в официальной церемонии открытия. Делегация региона осмотрела экспозиции выставки, встретилась с производителями сельхозтехники - представителями завода «Гомсельмаш», «Белагромаш», Минским тракторным заводом, компанией «Гомельагрокомплект», а также управляющих компаний холдинга «Лидсельмаш» и «Бобруйскагромаш».

Напомним, «Белагро-2024» — самая главная выставка Республики Беларусь в области питания, сельскохозяйственной техники и агропромышленных технологий. Участие в выставке дает возможность найти новых партнеров, узнать новые тенденции в развитии аграрной отрасли, обменяться опытом, достойно представить свою продукцию, показать последние новинки.

В этом году в международной ярмарке принимают участие 490 компаний из 11 стран и почти 30 зарубежных делегаций. На испытательных площадках выставки представят более 240 единиц техники для сельского хозяйства. Всего организаторы ожидают не менее 70 тыс. посетителей.