Общество

Великолучан призвали не купаться в Фотьевском озере из-за опасности появления сыпи

Молодежное территориальное местное самоуправление (ТОС) «Фотьевский край» призвало великолучан не купаться в Фотьевском озере.

Фото из группы ТОСа «Фотьевский край» в соцсети «ВКонтакте»

«Уважаемые посетили общественной территории у берега озера Фотьевское. Призываем вас к сознательности и рекомендуем не купаться озере в связи с неоднократными случаями появления сыпи после купания. Если вы или ваши дети все-таки собираетесь купаться, то всю ответственность за последствия вы берете на себя», - говорится в сообщении, опубликованном в группе ТОСа в социальной сети «ВКонтакте.