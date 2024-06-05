Общество

Усилить контроль за легальностью оборота алкогольной продукции предлагают региональные законодатели

Псковские депутаты поддержали законодательную инициативу Брянской области, направленную на обеспечение единой государственной политики в сфере государственного контроля за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной

и спиртосодержащей продукции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Проект федерального закона содержит предложения об установлении общих требований к осуществлению регионального государственного контроля розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. Для борьбы с распространением суррогатного алкоголя предлагается при проведении выездных проверок исключить необходимость обязательного предварительного уведомления контролируемых лиц, что позволит исключить возможность сокрытия нелегальной алкогольной продукции.

Также законопроект предполагает «дистанцирование» инспектора от контролируемых лиц за счёт возможности выдачи предписаний об устранении выявленных в ходе проводимого мониторинга безопасности нарушений на основании решений уполномоченных органов и должностных лиц.

Проект федерального закона находится на рассмотрении в Государственной Думе РФ и включён в предварительную программу весенней сессии.