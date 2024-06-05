Общество

Довыборы представителей общественности в коллегию судей прошли в Собрание

Депутатский корпус областного Собрания большинством голосов избрал члена регионального отделения «Ассоциация юристов России» Михаила Сорокина в состав квалификационной коллегии судей Псковской области – тайное голосование за кандидатуру на вакантное место в коллегии состоялось на 34-й сессии регионального парламента. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Согласно законодательству раз в четыре года Собрание депутатов назначает семь представителей общественности в квалификационную коллегию судей из числа кандидатов, предложенных решением общего собрания работников организаций и общественных объединений, зарегистрированных на территории региона.

Представителями общественности в квалификационной коллегии судей могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 35 лет и имеющие высшее юридическое образование. Ограничениями являются наличие судимости, государственная или муниципальная служба, руководящая должность в организации любой формы собственности, а также работа нотариусом или адвокатом.

Полномочия действующих представителей общественности в квалификационную коллегию судей, включая Михаила Сорокина, завершаются в апреле 2025 года.