Общество

«Дружинники» отремонтировали пляжную кабинку в Дедовичах

Члены отряда «Дружина» в Дедовичах отремонтировали пляжную кабинку, разрушенную порывами шквалистого ветра накануне. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации городского поселения «Дедовичи».

Фото здесь и далее: администрация городского поселения «Дедовичи»

Дружинники дновского филиала отряда «Дружина» под руководством Андрея Корчагина отремонтировали пляжную кабинку в зоне отдыха на берегу реки Шелонь.

Работы провели по согласованию с администрацией поселка на безвозмездной основе, собственными силами и средствами дружинников.

«Благодарим за помощь!» - добавили в администрации.