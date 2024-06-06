Общество

Депутаты Госдумы предлагают отменить ЕГЭ

Из закона «Об образовании» хотят удалить понятия «Единый государственный экзамен», «результаты ЕГЭ», «минимальное количество баллов ЕГЭ» и другие. Вместо этой системы оценки знаний предлагается ввести государственные экзамены. Соответствующий законопроект депутаты сразу нескольких фракций собираются внести в Госдуму 6 июня.

Законопроект удаляет из закона «Об образовании» само понятие Единого государственного экзамена, а также всего, что с ним связано, например, результаты и баллы ЕГЭ.

Кроме того, предлагается признать утратившими силу части 2 и 4 статьи 70 того же закона — «Общие требования к организации приема на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета». Первая касается зачета результатов ЕГЭ при приеме в вузы, вторая — минимального количества баллов ЕГЭ, необходимых для поступления, пишет «Парламентская газета».

Одновременно вместо ЕГЭ вводится понятие «государственные экзамены». Отмечается, что такая аттестация будет проводиться «по заданиям, которые утверждаются органами исполнительной власти субъектов, осуществляющими госуправление в сфере образования».

Еще одно уточнение касается контрольно-измерительных материалов, которые сейчас обязательны на ЕГЭ. По новым правилам они «могут использоваться» на экзаменах.

Если закон, который подготовили депутаты сразу нескольких фракций, примут, он начнет действовать с 1 января 2025 года. При этом отмечается, что результаты ЕГЭ, полученные до вступления закона в силу, будут действительны следующие четыре года.

Как пояснила соавтор документа, первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, формат ЕГЭ не позволяет раскрыть творческий потенциал школьников: «Если раньше на экзамене школьник мог показать преподавателю свои интеллектуальные способности или харизму, то сейчас он — просто цифра. Обучение в школе теперь подчинено одной единственной задаче — сдать ЕГЭ, что превратилось в натаскивание на овладение навыком решения экзаменационных заданий, а не освоения учебной программы».

В старших классах внимание учеников оказывается сосредоточенным на трех-четырех предметах, которые они готовятся сдавать. При этом другие предметы переходят в разряд неважных, перечислила парламентарий и другие недостатки ЕГЭ.

Подготовленный законопроект — это уже не первая попытка отменить ЕГЭ в России. Еще в 2023 году внесение аналогичного документа анонсировали во фракции ЛДПР. Там тоже предлагали заменить ЕГЭ на государственные экзамены, которые выпускники сдавали бы по программам основного общего и среднего общего образования для поступления в вузы. Это, по мнению авторов того законопроекта, позволило бы проводить более качественный отбор абитуриентов.

Аргументировали депутаты тем, что в целом по стране количество выпускников школ, сдавших ЕГЭ на максимально возможные 300 баллов, в 2023 году в сравнении с 2022 годом резко снизилось.