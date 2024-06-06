Общество

Режим ЧС ввели в Псковской области из-за последствий заморозков и прибытия беженцев

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Псковской области из-за последствий весенних заморозков и прибытия беженцев. Соответствующее распоряжение от 5 июня опубликовано на сайте правительства региона.

«Ввести на территории Псковской области режим чрезвычайной ситуации для органов управления и сил Псковской областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», - говорится в распоряжении.

Таким меры потребовались в связи с заморозками, причинившими ущерб агропромышленному комплексу, а также в связи с необходимостью обеспечить жизнедеятельность беженцев, которые массово экстренно прибыли в пункты временного размещения. Руководителем ликвидации ЧС в части заморозков назначили заместителя губернатора Нинель Салагаеву. Ответственной за принятие беженцев — первого вице-губернатора Веру Емельянову.

Комитету по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области предстоит оценить ущерб, причиненный заморозками, и утвердить перечень мероприятий для ликвидации ЧС.

Комитету по социальной защите Псковской области поручили утвердить перечень мероприятий по обеспечению жизнедеятельности беженцев.