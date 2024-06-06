Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
творог правда и мифы
оксана филиппова интервью
михайловское 60 тысяч гостей
кадры решают всё
ковать кадры пока горячо
обзор
на пороге перезагрузки
выход есть профилактика суицида
баня «Гельдт» долгожданное открытие
ПЭМЗ ищет сотрудников
ENERGY кешбэк-игра
Господин Рейтингомер
экзотика агротуризм
чипсы из Пскова на ПМЭФ
дело ФАПное
 
 
 
ещё Общество 06.06.2024 09:340 Особый противопожарный режим отменят в Псковской области с 7 июня 06.06.2024 16:140 МегаФон и Свердловская область договорились о сотрудничестве по цифровизации региона 06.06.2024 15:560 Дмитрий Михайлов: У выпускников советской школы IQ на 20-30% выше 06.06.2024 15:410 Режим ЧС ввели в Псковской области из-за последствий заморозков и прибытия беженцев 06.06.2024 15:340 Полиция обеспечивает безопасность празднования Дней пушкинской поэзии и русской культуры 06.06.2024 15:110 Русский музей отметит 320-летие Летнего сада при поддержке ВТБ
 
 
 
Самое популярное 04.06.2024 10:500 Подробности ДТП с погибшими под Псковом: ВАЗ разорвало пополам от удара о дерево 05.06.2024 09:158 В Пскове ввели режим повышенной готовности из-за мусорного коллапса 31.05.2024 14:040 Какой будет погода в июне в Псковской области, рассказали синоптики 01.06.2024 19:481 «Все плывут»: улицы Пскова затопило ливнем 03.06.2024 12:480 «Избивает СВОшника его же костылем»: полиция проверяет информацию о драке на Завеличье
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Режим ЧС ввели в Псковской области из-за последствий заморозков и прибытия беженцев

06.06.2024 15:41|ПсковКомментариев: 0

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Псковской области из-за последствий весенних заморозков и прибытия беженцев. Соответствующее распоряжение от 5 июня опубликовано на сайте правительства региона. 

«Ввести на территории Псковской области режим чрезвычайной ситуации для органов управления и сил Псковской областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», - говорится в распоряжении.  

Таким меры потребовались в связи с заморозками, причинившими ущерб агропромышленному комплексу, а также в связи с необходимостью обеспечить жизнедеятельность беженцев, которые массово экстренно прибыли в пункты временного размещения. Руководителем ликвидации ЧС в части заморозков назначили заместителя губернатора Нинель Салагаеву. Ответственной за принятие беженцев — первого вице-губернатора Веру Емельянову. 

Комитету по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области предстоит оценить ущерб, причиненный заморозками, и утвердить перечень мероприятий для ликвидации ЧС. 

Комитету по социальной защите Псковской области поручили утвердить перечень мероприятий по обеспечению жизнедеятельности беженцев. 

Теги: #регион60 #ЧС
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Сколько стихотворений Пушкина (или хотя бы фрагментов) вы знаете наизусть?
В опросе приняло участие 128 человек
06.06.2024, 16:190 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня-прогноз 06.06.2024, 16:150 Работа по ликвидации подтоплений улиц в Великих Луках выстроена — Андрей Беляев 06.06.2024, 16:140 МегаФон и Свердловская область договорились о сотрудничестве по цифровизации региона 06.06.2024, 16:060 Кражу дорогостоящего велосипеда раскрыли в Пскове
06.06.2024, 15:560 Дмитрий Михайлов: У выпускников советской школы IQ на 20-30% выше 06.06.2024, 15:490 Пропавшего мужчину эвакуировали на берег на Псковском озере 06.06.2024, 15:410 Режим ЧС ввели в Псковской области из-за последствий заморозков и прибытия беженцев 06.06.2024, 15:370 Потенциальные кандидаты от КПРФ отказываются участвовать в выборах главы Гдовского района
06.06.2024, 15:340 Полиция обеспечивает безопасность празднования Дней пушкинской поэзии и русской культуры 06.06.2024, 15:180 Подполковник в отставке может представить КПРФ на довыборах в Псковскую гордуму 06.06.2024, 15:160 Несколько дорог перекроют в Пскове в ближайшие дни 06.06.2024, 15:110 Русский музей отметит 320-летие Летнего сада при поддержке ВТБ
06.06.2024, 14:530 Дмитрий Михайлов: У меня нет желания возглавить обком КПРФ 06.06.2024, 14:520 МегаФон стал партнером федерального благотворительного проекта Совкомбанка «Технологии добра» 06.06.2024, 14:420 О возможностях межпарламентского сотрудничества высказался Александр Котов 06.06.2024, 14:420 Псковский музей получил новые радиоустройства для экскурсий
06.06.2024, 14:380 Председатель ПАСЗР Элиссан Шандалович: Парламентская ассоциация - эффективный инструмент для решения межрегиональных задач 06.06.2024, 14:310 «Сообразим на троих»: Уход Турчака, отчет Ведерникова и мусорный кризис. ВИДЕО 06.06.2024, 14:260 Дмитрий Михайлов: КПРФ положительно оценивает работу губернатора 06.06.2024, 14:250 Бастрыкин поставил на контроль проверку в аварийном жилье под Порховом
06.06.2024, 14:200 Светофор не работает на перекрестке улиц Петровской и Розы Люксембург в Пскове 06.06.2024, 14:100 «Банкротство и точка»: Выгодно ли быть арбитражным управляющим? ВИДЕО 06.06.2024, 13:571 Андрей Турчак и Михаил Ведерников осмотрели реконструкцию Святогорского монастыря 06.06.2024, 13:460 Цветущий город: великолучане превращают свои дворы в летние сады
06.06.2024, 13:460 Архиерейский хор Псково-Печерского монастыря выступит в опере «Евгений Онегин» в Михайловском 06.06.2024, 13:300 На ПМЭФ обсудили клиентоцентричность российского бизнеса 06.06.2024, 13:211 «По любви»: Игорь Сопов рассказал о своем пути в избирательную систему 06.06.2024, 13:190 Андрей Турчак, Михаил Ведерников и владыка Тихон высадили яблони в Святогорском монастыре
06.06.2024, 13:120 Участников форума молодежных избирательных комиссий в Пскове ждет насыщенная программа — Элла Памфилова 06.06.2024, 13:110 Упростить отбор проектов по развитию сельских территорий и компенсировать затраты на капремонт предлагают парламентарии Северо-Запада 06.06.2024, 13:051 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»: Уход Турчака, отчет Ведерникова и мусорный кризис 06.06.2024, 12:560 Почти 50% работодателей в Пскове не трудоустраивают уволенных «по статье» — опрос 
06.06.2024, 12:551 Андрей Турчак и Михаил Ведерников возложили цветы к могиле Александра Пушкина 06.06.2024, 12:480 Лису заметили на улице Леона Поземского в Пскове 06.06.2024, 12:401 Пятый форум молодежных избирательных комиссий стартовал в Пскове  06.06.2024, 12:350 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с депутатом Дмитрием Михайловым
06.06.2024, 12:281 Андрея Турчака наградили медалью преподобного Мартирия Зеленецкого 06.06.2024, 12:170 «Сообразим на троих»: Уход Турчака, отчет Ведерникова и мусорный кризис 06.06.2024, 12:150 Делегации всех парламентов Северо-Запада и Херсонской области приехали в Псков на Конференцию ПАСЗР 06.06.2024, 12:080 Переменная облачность без существенных осадков ожидается в Псковской области 7 июня
06.06.2024, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Банкротство и точка»: Выгодно ли быть арбитражным управляющим? 06.06.2024, 11:491 Правительство утвердило распоряжение о строительстве высокоскоростной магистрали Москва – Петербург 06.06.2024, 11:322 Депутаты Госдумы предлагают отменить ЕГЭ 06.06.2024, 11:210 Троих псковичек осудили за мошенничество при получении маткапитала
06.06.2024, 11:130 «Гайд-парк»: Дмитрий Михайлов об отчете губернатора и планах обкома КПРФ на сентябрьские выборы 06.06.2024, 11:110 Театр дышит, где хочет. К 225-летию Александра Пушкина 06.06.2024, 11:073 Два уголовных дела могут возбудить в отношении Анатолия Чубайса 06.06.2024, 10:590 Андрей Беляев: Предприятия Великих Лук играют большую роль в наполнении областного бюджета
06.06.2024, 10:510 «Банкротство и точка»: Выгодно ли быть арбитражным управляющим? 06.06.2024, 10:390 В канун 225-го дня рождения Пушкина «Михайловскому» подарили копейку времëн Бориса Годунова 06.06.2024, 10:240 Ливни и грозы ожидаются в Псковской области 6 июня 06.06.2024, 10:190 Артиллерийские снаряды нашли в Порхове и Псковском районе
06.06.2024, 10:050 Андрей Турчак и Сергей Безруков приехали в монастырь в Пушкинских Горах 06.06.2024, 09:501 «Дружинники» отремонтировали пляжную кабинку в Дедовичах 06.06.2024, 09:400 Оксана Филиппова: Пушкиногорцы перед праздником наводят максимальный порядок 06.06.2024, 09:400 Пожарные спасли дом от распространения огня в куньинской Жижице
06.06.2024, 09:340 Особый противопожарный режим отменят в Псковской области с 7 июня 06.06.2024, 09:140 Дефицит деталей для грузовиков возник в России 06.06.2024, 08:550 Пушкинский день отмечают в России 6 июня 06.06.2024, 08:360 Число заявок на регистрацию товарных знаков в РФ выросло на 30%
06.06.2024, 08:170 Божественная литургия состоится в Святогорском монастыре в Дни пушкинской поэзии 06.06.2024, 07:580 Товарооборот России с Евросоюзом с 2014 года сократился вчетверо 06.06.2024, 07:380 Летний спортивный марафон «Сила России» стартовал в Пскове 06.06.2024, 07:190 Российские учителя отправятся в девять стран дальнего зарубежья
06.06.2024, 07:000 «Будем работать для людей»: спортклуб «Супер Фитнес» отмечает 23-летие 05.06.2024, 22:000 Алгоритм действий на случай угона автомобиля назвал эксперт 05.06.2024, 21:400 Вакансии полицейского и водителя патрульно-постовой службы открыты в полиции Пскова 05.06.2024, 21:200 Псковичам напомнили способ ускорить возврат суммы вычета при представлении 3-НДФЛ
05.06.2024, 21:000 «Подстрочник»: Музыкальный фестиваль «На страже мира. Изборская крепость». ВИДЕО 05.06.2024, 20:560 Футбольный клуб «Псков» начал новый сезон с победы 05.06.2024, 20:400 Вторую лекцию о русских князьях и ордынских ханах прочтут в Пскове 05.06.2024, 20:300 Музыка из «Властелина колец» зазвучит в Варлаамовской башне в Пскове
05.06.2024, 20:211 МИД заявил о рисках превращения Прибалтики в зону повышенной напряженности 05.06.2024, 20:200 Юных псковичей приглашают принять участие в конкурсе «Краски здоровой жизни» 05.06.2024, 20:110 «Трикветрум» выступит на фестивале «Исаборг» в Изборске 8 июня 05.06.2024, 20:000 Каждый второй пскович считает, что испытывает цифровую зависимость - опрос
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru