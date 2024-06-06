Общество

Незаконное перемещение говяжьих субпродуктов из Белоруссии пресекли в Псковской области

Незаконное перемещение говяжьих субпродуктов из Белоруссии пресекли на российско-белорусской границе РФ в Невельском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Товар весом 1,2 тонны, требующий соблюдения определенного температурного режима при транспортировке, перевозился из Республики Беларусь в автотранспортном средстве, неоснащенном холодильным оборудованием. Кроме того, установлено отсутствие ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих происхождение и безопасность груза.

Перемещение более одной тонны говяжьих субпродуктов по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате груза. Товар возвращен в Республику Беларусь.