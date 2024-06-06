Общество

В Псковскую область с начала года переехали около 190 соотечественников из-за рубежа

С начала реализации государственной программы Псковской области «Содействие занятости населения» на территорию региона на постоянное место жительства переехали более 11,8 тысячи соотечественников из 22 стран. За первые четыре месяца текущего года в регион переехали 188 человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В правительстве Псковской области прошло первое в текущем году заседание межведомственной комиссии по координации действий и контролю за реализацией мероприятий по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Работа ведется в рамках государственной программы Псковской области «Содействие занятости населения».

Совещание провела первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. В ходе заседания рассмотрены актуальные вопросы реализации в этом году региональной программы переселения соотечественников в Псковской области, а также организации содействия переселению соотечественников в регион. Один из вопросов касался направлений сотрудничества с представительством МВД России в Туркменистане при переселении соотечественников в Псковскую область.

Особое внимание уделили деятельности центра содействия переселению «Соотечественник», который оказывает поддержку людям, которые приезжают в регион по госпрограмме переселения. Вера Емельянова также отметила, что с созданием центра в регионе сделан большой шаг в работе с соотечественниками и пожелала ему дальнейшей продуктивной деятельности.

Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, реализуется на территории Псковской области с 2010 года. Она дает возможность привлекать в регион специалистов различных сфер деятельности, что сказывается на решении задач усиления экономики региона.