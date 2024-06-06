Михаил Ведерников вручил медаль «За заслуги перед Псковской областью» Андрею Турчаку

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил медаль «За заслуги перед Псковской областью» экс-сенатору, врио главы Республики Алтай Андрею Турчаку за большой личный вклад в социально-экономическое развитие региона. Об этом Михаил Ведерников сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Кроме того, за вклад в реализацию общественно значимых проектов и обеспечение транспортной безопасности на территории Псковской области медалью «Александр Невский с дружиной» награждён первый заместитель министра транспорта РФ Андрей Костюк.
А за большой личный вклад в благоустройство Пушкинских Гор и реконструкцию монастыря звание «Заслуженный меценат Псковской области» присвоено депутатам Государственной Думы Бекхану Барахоеву и Зурабу Макиеву.
Напомним, 4 июня президент России Владимир Путин предложил Андрею Турчаку возглавить Республику Алтай. Турчак заявил, что пойдет на выборы главы Республики Алтай, намерен заручиться поддержкой ее жителей.
В тот же день был издан указ президента о назначении Андрея Турчака временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай.
5 июня сенаторы досрочно прекратили полномочия первого вице-спикера Совфеда Андрея Турчака.