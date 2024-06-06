Общество

Михаил Ведерников вручил медаль «За заслуги перед Псковской областью» Андрею Турчаку

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил медаль «За заслуги перед Псковской областью» экс-сенатору, врио главы Республики Алтай Андрею Турчаку за большой личный вклад в социально-экономическое развитие региона. Об этом Михаил Ведерников сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Андрей Анатольевич очень многое сделал для развития нашего региона и как губернатор, и как сенатор нашего региона. Это заслуживает искреннего уважения и глубокой благодарности. С уверенностью могу сказать, что Республике Алтай очень повезло. Для региона такой руководитель — это действительно значимый шанс на ускоренное развитие», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Кроме того, за вклад в реализацию общественно значимых проектов и обеспечение транспортной безопасности на территории Псковской области медалью «Александр Невский с дружиной» награждён первый заместитель министра транспорта РФ Андрей Костюк.

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А за большой личный вклад в благоустройство Пушкинских Гор и реконструкцию монастыря звание «Заслуженный меценат Псковской области» присвоено депутатам Государственной Думы Бекхану Барахоеву и Зурабу Макиеву.

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Напомним, 4 июня президент России Владимир Путин предложил Андрею Турчаку возглавить Республику Алтай. Турчак заявил, что пойдет на выборы главы Республики Алтай, намерен заручиться поддержкой ее жителей.

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В тот же день был издан указ президента о назначении Андрея Турчака временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай.

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5 июня сенаторы досрочно прекратили полномочия первого вице-спикера Совфеда Андрея Турчака.