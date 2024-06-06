Общество

Сбербанк создаст терминалы с брайлевским вводом пин-кода для незрячих клиентов

Специалисты Сбера работают над созданием терминалов с возможностью ввода пин-кода с помощью шрифта Брайля для людей, имеющих проблемы со зрением. Об этом сообщил первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, его слова приводит пресс-служба банка.

«Сейчас для нас большой вызов - сохранение доступности сервисов для людей с инвалидностью при запуске новых технологий. Поэтому теперь мы разрабатываем решение по брайлевскому вводу ПИН-кода на новых терминалах. Набрать цифры можно будет с помощью касания в любом месте экрана. Ведь на шрифте Брайля каждая цифра зашифрована своей комбинацией точек», - сообщил спикер.

В ходе сессии «Роль бизнеса в формировании инклюзивной культуры и этики инклюзии» Царев рассказал, что Сбер также занимается разработкой практического руководства в помощь бизнесу, применяя накопившийся у банка опыт в сфере инклюзии.

«На сайте Сбера уже выложены три таких руководства: базовое о создании доступных услуг, о том, как сделать цифровые сервисы доступными, и гайд по easy-to-read (изложение простыми словами - ред.) - это признанная во всем мире лучшая практика адаптации информации для тех, кому трудно понимать сложные вещи. Например, для людей с ментальными особенностями и людей старшего возраста», - сказал Царев. Он добавил, что в перспективе в интересах людей с инвалидностью планируется использовать искусственный интеллект.

Шрифт Брайля (назван в честь француза Луи Брайля, его создателя) в классическом варианте представляет собой систему для общения и чтения с помощью сенсорных символов - групп выпуклых точек, которые позволяют людям перемещать пальцы по тексту и быстро читать написанное, пишет ТАСС.

Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: «Основа многополярного мира - формирование новых точек роста». Запланированы встречи МСП, креативного бизнеса, Молодежный день ПМЭФ, а также форумы «Лекарственная безопасность», «Академия ПМЭФ» и «ПМЭФ юниор». Организатор - Фонд Росконгресс.