Ряды агентов газовой безопасности Псковской области пополнились новыми экспертами

Отряды детских пришкольных лагерей Пскова станут первыми выпускниками сезонной образовательной акции «Безопасное лето». Мероприятие стартовало на площадке детской экологической библиотеки «Радуга». Оно организовано «Газпром межрегионгаз Псков», «Газпром газораспределение Псков» совместно с главным управлением МЧС России по Псковской области в рамках информационного сотрудничества, сообщили Псковской Ленте Новостей в газовой компании.
Фото здесь и далее: «Газпром межрегионгаз Псков»
Сегодня воспитанники Центра помощи детям, оставшихся без попечения родителей, в городе Пскове первыми вступили в ряды агентов газовой безопасности. Они прослушали урок и приняли участие в викторине об истории открытия природного газа, технологиях добычи, практическом использовании и, самое главное, узнали об основах безопасного использования газа в быту. Так же узнали правила поведения на воде, пожарной безопасности и способы оказания первой помощи.
До конца августа акция «Безопасное лето» будет проходить в детских пришкольных лагерях города Пскова и Псковского района.
В течение года сотрудники двух газовых компаний регулярно проводят уроки для школьников по повышению грамотности в вопросах безопасного использования газа в быту. Занятия подготовлены в игровой форме, с демонстрацией мини-фильмов, живым общением, активностями и вручением памятных подарков.
«У многих в домах используется газовое оборудование, поэтому полученные знания и навыки непременно пригодятся в повседневной жизни», - отметила главный инженер – заместитель генерального директора Ирина Александрова.