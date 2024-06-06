«Прессинг»: Иногда лучше жевать, я не то имел в виду, задним умом. ВИДЕО

Ревнивый пскович избил мужчину металлической трубой и попал под суд

Движение ограничат на трассе Р-23 в Ленобласти 7 июня

Книгу про Пушкина с крокодилом представили в Пскове

«Очередная жертва»: Chevrolet забирает эвакуатор на площади Ленина в Пскове

Михаил Ведерников: К Псковской области в день 225-летия со для рождения Пушкина самое пристальное внимание

Сергей Безруков и его студенты-актёры выступили в Святогорье в 225-й день рождения Пушкина

Псковичам напомнили о возможности сдать оружие за вознаграждение

Определены победители регионального этапа конкурса «Семья года — 2024»

В Псковскую область с начала года переехали около 190 соотечественников из-за рубежа

Заключено соглашение о сопровождении инвестиционного намерения по строительству в Псковской области завода по добыче торфа

Форум учителей русского языка и литературы стартовал в Пскове в день рождения Пушкина