«Прессинг»: Иногда лучше жевать, я не то имел в виду, задним умом. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Прессинг», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 7 июня.
Юлия Магера и Константин Калиниченко поговорили о неоднозначных высказываниях публичных персон, зачастую попадающих в топы федеральной новостной повестки. Участившиеся случаи неспособности ньюсмейкеров четко сформулировать свою мысль заканчиваются обвинениями в адрес журналистов. Ведущие также привели примеры наиболее ярких высказываний последнего времени, вылившихся в скандал или отставку спикера.